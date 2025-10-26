Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева погибла в ДТП

Меликов отметил, что Интизар Мамутаева запомнится дагестанцам как яркая и сильная женщина, которая отличалась истинным неравнодушием. Он подчеркнул, что она была« “настоящей горянкой, которая посвятила жизнь любимому Дагестану и его жителям”.