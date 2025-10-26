Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева погибла в ДТП

Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева погибла в автомобильной аварии. Трагическую новость у себя в телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.
Меликов отметил, что Интизар Мамутаева запомнится дагестанцам как яркая и сильная женщина, которая отличалась истинным неравнодушием. Он подчеркнул, что она была« “настоящей горянкой, которая посвятила жизнь любимому Дагестану и его жителям”.
«В годы госслужбы она защищала самое ценное — наших детей, позже нашла себя в общественной деятельности — поддерживая женщин, участников СВО, близких тех, кто отдал жизнь за Родину, реализуя очень важные для республики проекты», — написал Сергей Меликов.
Подробностей трагической аварии Меликов не сообщил, однако подчеркнул, что погибшая Мамутаева искренне любила Дагестан, «и это проявлялось во всём, что она делала все эти годы».
Глава Дагестана выразил соболезнования родным и близким погибшей.
«Мы разделяем боль вашей утраты», — написал Меликов, отметив, что уже поручил связаться с близкими Интизар Асадуллаевны для оказания всей необходимой помощи и поддержки.
Ранее KP.RU писал, что в Кушнаренковском районе Башкортостана в результате аварии погиб Николай Олегович Красников, легендарный мотогонщик. Ему было всего 40 лет.
А 2 октября стало известно о трагической гибели бывшего нападающего волгоградского «Ротора» Максима Бондаренко. О смерти футболиста сообщили в спортивном клубе «Ротор». Ему было 44 года. Подробности произошедшего не раскрываются.