Магнитная буря ожидается в Ростовской области в конце октября

Жителей Ростовской области предупредили о магнитной буре уровня G1.

Источник: Комсомольская правда

В конце октября 2025 года в Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G1 с Кр-индексом 5. Обновленный прогноз опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитные возмущения — сначала небольшие, а потом более интенсивные — обещают 28 октября. Геомагнитный фон изменится примерно с 3 часов ночи, и это влияние продлится в течение дня, а потом до полуночи.

Именно магнитная буря, предположительно, придется на период с 18 часов до 21 часа.

Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень магнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Метеозависимым людям во время подобных перепадов рекомендуют больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.

