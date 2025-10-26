Магнитная буря ожидается в Ростовской области в конце октября

В конце октября 2025 года в Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G1 с Кр-индексом 5. Обновленный прогноз опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитные возмущения — сначала небольшие, а потом более интенсивные — обещают 28 октября. Геомагнитный фон изменится примерно с 3 часов ночи, и это влияние продлится в течение дня, а потом до полуночи.
Именно магнитная буря, предположительно, придется на период с 18 часов до 21 часа.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень магнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Метеозависимым людям во время подобных перепадов рекомендуют больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.