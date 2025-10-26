Ричмонд
Екатеринбуржцы забили весь зал, чтобы послушать знаменитого рэпера. Фото, видео

В Екатеринбурге в Екатеринбург-ЭКСПО прошел концерт рэпера L'One (Леван Горозия). Тысячи человек пришли послушать хиты исполнителя, танцпол был полностью забит людьми.

