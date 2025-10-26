Пилотную серию отечественных вакцин для животных планируют выпустить в Витебском районе в 2027 году

Руководитель предприятия отметил, что Беларусь еще очень зависима от импорта вакцин против болезни птиц и свиней. «Мы самостоятельно закрываем не более четверти потребности страны в вакцинах против болезни крупного рогатого скота. Естественно, это негативно отражается на биологической безопасности, продовольственной безопасности страны. В этом направлении мы хотим дальше развивать технологии. Аналогичная ситуация будет двигаться у нас по медицине. Строительство нового R&D-центра позволит постоянно обновлять линейку иммунобиологических, биотехнологических препаратов для медицины. Поскольку эта отрасль очень динамична, нам нужно будет постоянно обновлять свой пакет лекарственных средств», — подчеркнул гендиректор ОАО «БелВитунифарм», добавив, что некоторые технологии планируют приобрести у китайских и российских партнеров, а затем на их основе развивать и другие продукты. Илья Даровских подчеркнул, что в этом вопросе биотехнологическому кластеру нужна будет неоценимая помощь Национальной академии наук.