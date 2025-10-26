Пилотную серию отечественных вакцин для животных планируют выпустить в Витебском районе в 2027 году

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда на белорусском рынке появятся первые отечественные ветеринарные вакцины, биотехнологический продукт для борьбы с раком для людей и почему опасны ветпрепараты из стран Запада и США, в эфире телеканала СТВ рассказал генеральный директор ОАО «БелВитунифарм» Илья Даровских.
По поручению главы государства в Витебском районе на базе ОАО «БелВитунифарм» создается биотехнологический кластер. «Параллельно со строительством промышленных предприятий начинается строительство и R&D-центров, лабораторий, которые будут вести постоянную разработку новых иммунобиологических препаратов как в медицине, так и в ветеринарии. Мы планируем создать на нашей площадке центр по мониторингу и диагностике инфекционных заболеваний животных у нас в стране и в ближайшем зарубежье для того, чтобы понимать, какие иммунопрофилактические мероприятия проводить в сельхозорганизациях», — рассказал Илья Даровских.
Руководитель предприятия отметил, что Беларусь еще очень зависима от импорта вакцин против болезни птиц и свиней. «Мы самостоятельно закрываем не более четверти потребности страны в вакцинах против болезни крупного рогатого скота. Естественно, это негативно отражается на биологической безопасности, продовольственной безопасности страны. В этом направлении мы хотим дальше развивать технологии. Аналогичная ситуация будет двигаться у нас по медицине. Строительство нового R&D-центра позволит постоянно обновлять линейку иммунобиологических, биотехнологических препаратов для медицины. Поскольку эта отрасль очень динамична, нам нужно будет постоянно обновлять свой пакет лекарственных средств», — подчеркнул гендиректор ОАО «БелВитунифарм», добавив, что некоторые технологии планируют приобрести у китайских и российских партнеров, а затем на их основе развивать и другие продукты. Илья Даровских подчеркнул, что в этом вопросе биотехнологическому кластеру нужна будет неоценимая помощь Национальной академии наук.
Поскольку будущее производство будет высокотехнологичным, для него нужен большой штат, однако, по словам Ильи Даровских, для улучшения выпускаемых продуктов, создания технологических процессов, новых продуктов потребуются высококвалифицированные специалисты со знаниями и навыками в области химии, биологии, математики, биотехнологии.
На раскачку, как отметил руководитель предприятия, времени нет: глава государства дал на все пять лет. «В 2027-м мы должны приступить к выпуску первых валидационных серий, опытно-промышленной серии по ветеринарным вакцинам. Дальше мы приступаем к модернизации существующего производственного корпуса по ветеринарии. И до 2030 года мы должны завершить модернизацию этой ветеринарной линейки полностью. То же самое по медицине. В следующем году, весной, мы уже планируем начало строительства R&D-центра по разработке медицинских лекарственных средств. И параллельно начать строительство завода по производству моноклональных антител», — проинформировал Илья Даровских.
Он пояснил, что моноклональные антитела являются биотехнологическим продуктом, который широко используется в нашей стране против злокачественных новообразований. «В отличие от химиотерапевтических средств, которые воздействуют на все делящиеся клетки организма, моноклональные тела воздействуют только на определенные белки и рецепторы данного онкозаболевания. Это позволяет меньшую нагрузку давать на организм человека и конкретно оказывать помощь пациенту», — пояснил гендиректор ОАО «БелВитунифарм».
Он рассказал, что ветеринарные вакцины сейчас в основном поступают в страну из США и ЕС, частично их поставляют из России. Илья Даровских отметил, что ежегодно на закупку таких препаратов уходит около $100 млн, а оборот ветеринарных вакцин составляет $96−98 млн. Таким образом, импортозамещение позволит не только сократить расходы, но и заработать на реализации отечественных ветеринарных вакцин.
«Производство рассчитано на Br270 млн инактивированных вакцин, — отметил руководитель завода. — Данное предприятие позволит не только закрыть весь спектр потребности страны в вакцинах для животных, но и нарастить экспортные поставки. На сегодня у наших соседей в Российской Федерации, как и везде на постсоветском пространстве, ощущается дефицит этих вакцин», — поделился руководитель предприятия.
Он также объяснил, чем могут быть опасны зарубежные вакцины для животных. «Мы должны понимать, что это недружественные по отношению к нам страны. Каждый флакон вакцины мы не можем проверить, это физически невозможно. И мало того, что есть возможности срыва поставок этих вакцин, что уже опасно для развития животноводства, птицеводства, это еще создает определенную биологическую опасность для наших животноводческих, птицеводческих, свиноводческих объектов. И именно вакцинопрофилактика в животноводстве и сельском хозяйстве является одной из основополагающих частей биологической безопасности страны», — резюмировал Илья Даровских. -0-
Скриншоты видео телеканала СТВ.