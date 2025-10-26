Мужчину в Израиле растерзала стая акул, считавшихся безобидными для людей

До этого жительница штата Колорадо, США, Аннабель Карлсон пережила нападение сразу двух акул. После встречи с хищниками женщине пришлось ампутировать ногу. Американка отбивалась от акулы, нанеся ей шесть ударов. Позже дайверы бросили ей спасательный круг — с большим трудом она дотянулась до него, но в этот момент в ее ногу вцепилась вторая акула.