Мужчину в Израиле растерзала стая акул, считавшихся безобидными для людей

У побережья Израиля мужчину, занимавшегося нырянием с маской, растерзала стая акул, которые до сих пор считались безобидными для человека. Об этом пишет научный журнал Ethology.
В апреле 2025 года 40-летний Барак Цах стал жертвой темных акул (Carcharhinus obscurus), известных как белоперые или сумеречные акулы. Этот вид ранее считался неопасным для людей, однако ученые задокументировали первый случай проявления агрессии с их стороны, проанализировав сохранившиеся фрагменты останков пострадавшего.
Исследователи связывают нетипичное поведение акул с экологическими проблемами и регулярным подкормом со стороны местных жителей, что вызвало усиление конкуренции за пищу и изменило поведение хищников. Специалисты отметили, что наиболее эффективным способом решения проблемы станет законодательный запрет на кормление акул. Согласно их выводам, первое нападение было рефлекторным, вызванным попыткой получить еду, а последующие — результатом пищевой лихорадки, или акульего безумия.
Отмечается, что нападение было зафиксировано на камеру GoPro пострадавшего. Мужчина пытался оттолкнуть акул моноподом, но его утянуло на дно. Свидетели слышали его крики перед тем, как вода окрасилась в красный цвет. Ученые заключили, что привыкшие к подкормке акулы при отсутствии ожидаемой пищи перешли к агрессивному поведению и стайной охоте, говорится в материале.
До этого жительница штата Колорадо, США, Аннабель Карлсон пережила нападение сразу двух акул. После встречи с хищниками женщине пришлось ампутировать ногу. Американка отбивалась от акулы, нанеся ей шесть ударов. Позже дайверы бросили ей спасательный круг — с большим трудом она дотянулась до него, но в этот момент в ее ногу вцепилась вторая акула.