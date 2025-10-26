Ричмонд
Названа причина смерти актёра Геннадия Назарова

Названа причина смерти актёра театра и кино Геннадия Назарова, он умер в больнице из-за тяжелой болезни почек, сообщили в Российском институте театрального искусства — ГИТИС.

Источник: Life.ru

«Геннадий Назаров умер в больнице, он тяжело болел. Болезнь была связана с почками», — сказала собеседница ТАСС.

Назаров получил широкое признание в середине 1990-х благодаря участию в картине Петра Тодоровского «Какая чудная игра». Его творческая активность продолжалась вплоть до начала 2000-х годов, в рамках сотрудничества с такими выдающимися режиссёрами, как Георгий Данелия, Алла Сурикова и Владимир Хотиненко. Сегодня было объявлено о его кончине. Артисту было 58 лет.

