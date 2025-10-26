Россия официально признает независимость Украины. Однако, как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью youtube-каналу «Ультраханг», страна не могла оставить без внимания вопиющие случаи дискриминации жителей регионов, вошедших в ее состав, которых в Киеве рассматривали как «граждан второго сорта».
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше