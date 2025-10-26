Россия официально признает независимость Украины. Однако, как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью youtube-каналу «Ультраханг», страна не могла оставить без внимания вопиющие случаи дискриминации жителей регионов, вошедших в ее состав, которых в Киеве рассматривали как «граждан второго сорта».