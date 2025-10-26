«Реал» обыграл «Барселону» в домашнем матче

Мадридский «Реал» одержал победу в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».
Игрок «Реала» Килиан Мбаппе открыл счет, после чего Фермин Лопес его сравнял, а Джуд Беллингем вновь вывел «Реал» вперед. Все три мяча были забиты в первом тайме, во втором Мбаппе не смог реализовать пенальти.
«Реал» увеличил отрыв от «Барселоны», которая занимает вторую строчку турнирной таблицы.
