«Реал» обыграл «Барселону» в домашнем матче

Игрок «Реала» Килиан Мбаппе открыл счет, после чего Фермин Лопес его сравнял, а Джуд Беллингем вновь вывел «Реал» вперед. Все три мяча были забиты в первом тайме, во втором Мбаппе не смог реализовать пенальти.