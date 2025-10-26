Глава Минфина США Бессент пригрозил военным отсутствием зарплаты из-за шатдауна

Солдаты армии Соединенных Штатов могут остаться без зарплаты к 15 ноября, если действующий шатдаун не прекратится. С таким заявлением выступил глава Министерства финансов США Скотт Бессент.
— Я думаю, мы сможем выплатить им зарплату в начале ноября, но к 15 ноября наши солдаты и военнослужащие, которые готовы рисковать своей жизнью, не смогут получать зарплату, — приводит его слова РИА Новости.
1 октября в США наступил шатдаун. Конгресс не смог согласовать бюджет, а правительство приостановило работу. Многих госслужащих отправили в неоплачиваемые отпуска, а медики, военные, пограничники и транспортники продолжают трудиться без зарплаты. Судя по всему, такая же участь вскоре настигнет и военных. Республиканцы, контролирующие обе палаты, настаивали на принятии бюджета без уступок, но демократы требовали сохранить поддержку медицины. Попытка одобрить временный бюджет провалилась, стороны обвинили друг друга в кризисе.
Это первый полный шатдаун в стране за семь лет. Всего в современной истории он стал 21-м, а самый долгий был при Трампе в 2018—2019 годах. Что такое шатдаун в США и какие у него могут быть последствия, разбиралась «Вечерняя Москва».