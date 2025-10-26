На западе Турции произошло землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в воскресенье, 26 октября, на западе Турции. При этом толчки от этого сейсмического события ощущались даже в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
ЧП произошло в 19.44 по мск времени. По сообщениям очевидцев, почти полминуты в квартирах раскачивались люстры и даже тряслись стекла. Несмотря на это никакой паники среди местных жителей это событие не вызвало.
Также очевидцы сообщили, что жителей предупредили о подземных толчках специальные приложения на смартфонах. Правда, произошло это всего лишь за несколько секунд до самого землетрясения.
Как сообщили специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда данного землетрясения составила 3,7. При этом известно, что его эпицентр располагался в Черном море на глубине 13 километров, относительно недалеко от аэропорта Стамбула.