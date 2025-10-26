Во Франции выразили обеспокоенность судьбой украденных из Лувра украшений

Французский законодатель Александр Портье выразил обеспокоенность судьбой украденных из Лувра драгоценных украшений, подчеркнув, что их могли разобрать и измельчить, вследствие чего восстановить оригинальные изделия уже невозможно.
Президент парижского аукционного дома Drouot Александр Жикелло 19 октября заявил, что злоумышленники могут продать украденные драгоценности, разделив их на составные материалы, однако стоимость при этом значительно снизится. Он также подчеркнул, что в нынешнем состоянии эти предметы практически невозможно реализовать.
«Боюсь, что драгоценности уже разобраны и измельчены, и даже при обнаружении всех частей собрать короны и ожерелья обратно будет невозможно», — сказал Портье в интервью телеканалу NBC.
Законодатель добавил, что в случае утраты эти украшения могут исчезнуть «для всего человечества».
Ранее глава МВД Франции выступил против создания полицейского поста в Лувре.