Во Франции выразили обеспокоенность судьбой украденных из Лувра украшений

Президент парижского аукционного дома Drouot Александр Жикелло 19 октября заявил, что злоумышленники могут продать украденные драгоценности, разделив их на составные материалы, однако стоимость при этом значительно снизится. Он также подчеркнул, что в нынешнем состоянии эти предметы практически невозможно реализовать.