СВО
В Молдове похолодает до +10 градусов: Но «бабье лето» обещает вернуться — прогноз синоптиков

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 27 октября 2025, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 27 октября 2025, в Молдове похолодает до +10…+12 градусов.

Переменная облачность.

Ночью и вовсе будет +4 градуса.

В последующие сутки погода существенно не изменится.

А вот в среду начнет теплеть — до +17 градусов, в пятницу — и вовсе прогнозируют +20 градусов.

