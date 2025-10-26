В Молдове похолодает до +10 градусов: Но «бабье лето» обещает вернуться — прогноз синоптиков

В понедельник, 27 октября 2025, в Молдове похолодает до +10…+12 градусов.
Переменная облачность.
Ночью и вовсе будет +4 градуса.
В последующие сутки погода существенно не изменится.
А вот в среду начнет теплеть — до +17 градусов, в пятницу — и вовсе прогнозируют +20 градусов.
Читайте также:
Тарифы будут удивлять: Молдавским потребителям пора забыть о надеждах на снижение коммунальных платежей.
Министр энергетики Дорин Жунгиету выступил с однозначным заявлением: предпосылок для пересмотра тарифов на электроэнергию в сторону уменьшения… нет (далее…).
Раньше Молдова продавала за границу до 75% сельхозпродукции, теперь импорт превышает экспорт: «Власти больше не могут оправдываться ошибками прошлых правительств» — экономист.
Впервые в истории страны торговый баланс по аграрной продукции стал отрицательным (далее…).
Показуха депутатки ПАС в Молдове: После взрыва в жилом доме во Флорештах, на место трагедии прибыла «слуга народа» — мешала, командовала и говорила банальности.
Подробности взрыва во Флорештах: пострадали 10 квартир, 16 человек, в том числе 6 детей (далее…).