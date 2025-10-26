Ричмонд
Первая ИИ-министр в истории человечества оказалась беременна: вот чем займутся ее цифровые дети

Премьер Албании Рама рассказал о 83 детях ИИ-министра, они помогут чиновникам.

Источник: Комсомольская правда

Первая в истории Албании ИИ-министр с названием Diella «беременна» и ждет цифровых детей. Об этом на полях форума Berlin Global Dialogue заявил премьер-министр страны Эди Рама.

«Эти дети будут обладать всем знанием своей матери — о Европейском союзе, европейском законодательстве и обо всём остальном», — рассказал он.

По словам Рамы, всего у ИИ-министра появится 83 цифровых ребенка. Все они будут оказывать помощь парламентариям во время заседаний, ведя анализ происходящего, записи и давать подсказки о нужной реакции во время обсуждений.

Ранее KP.RU сообщал, что в Албании появился свой «ИИ-министр» по государственным закупкам — модель на базе искусственного интеллекта, которая стала официальным членом правительства страны.