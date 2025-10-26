Первый в РФ дизель-электрический автобус вышел на маршрут в Подмосковье

Прогресс в сфере продолжается и в самой столице. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 90 процентов городского транспорта работает на электроэнергии. Он добавил, что в ближайшие годы Москва может стать из профицитных энергодефицитным регионом. По словам Собянина, началась новая эра увеличения потребления энергии, и это связано не только с объемами ввода недвижимости, но и с электрификацией.