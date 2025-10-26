Первый в РФ дизель-электрический автобус вышел на маршрут в Подмосковье

Первый в России гибридный автобус с дизель-электрической силовой установкой начал обслуживать городской маршрут в подмосковном Королеве. Модель Yutong ZK6116 CHEVG вышла на маршрут № 1, соединяющий районы Подлипки и Силикатная. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».
Внедрение такого транспорта является важным шагом для экологизации общественного транспорта Московской области. Гибридная технология объединяет дизельный двигатель и электрический привод, что позволяет существенно снизить расход топлива и уменьшить выхлопы вредных веществ по сравнению с обычными автобусами.
Для жителей и гостей Королева это возможность пользоваться современным, менее загрязняющим окружающую среду видом транспорта, который будет ходить по расписанию на одном из основных маршрутов города, говорится в материале.
Прогресс в сфере продолжается и в самой столице. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 90 процентов городского транспорта работает на электроэнергии. Он добавил, что в ближайшие годы Москва может стать из профицитных энергодефицитным регионом. По словам Собянина, началась новая эра увеличения потребления энергии, и это связано не только с объемами ввода недвижимости, но и с электрификацией.