Мошенники начали пугать жителей Ростовской области блокировкой номеров

Жителям Дона советуют остерегаться звонков о «блокировке номера».

Источник: Комсомольская правда

Мошенники в Ростовской области начали выманивать у людей деньги под предлогом «перерегистрации SIM-карты». Об этом предупредили в полиции, сообщает panram.ru.

Злоумышленники звонят и сообщают о временной блокировке номера якобы из-за превышения лимита или необходимости перерегистрации. Преступники обещают «сохранить номер», но для этого просят сообщить паспортные данные и коды из смс. Часто они также заставляют перезвонить «специалисту» для решения проблемы.

Киберполицейские дали четкие рекомендации, как защитить себя. Первым делом нужно проверить количество SIM-карт, зарегистрированных на ваше имя. Сделать это можно через портал Госуслуги в разделе «Сведения о зарегистрированных номерах».

При звонках с упоминанием «новых правил регистрации» разговор нужно немедленно прекращать. Важно помнить: операторы связи и госорганы никогда не уточняют личные данные по телефону.

Вся информация о SIM-картах доступна гражданам через официальные каналы. Никакого дополнительного подтверждения по телефону она не требует.

