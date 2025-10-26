Мошенники начали пугать жителей Ростовской области блокировкой номеров

Злоумышленники звонят и сообщают о временной блокировке номера якобы из-за превышения лимита или необходимости перерегистрации. Преступники обещают «сохранить номер», но для этого просят сообщить паспортные данные и коды из смс. Часто они также заставляют перезвонить «специалисту» для решения проблемы.