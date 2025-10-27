Ричмонд
Волгоградцам раздали 600 кг тыкв в ЦПКиО

Крупные плоды, украшавшие парковую фотозону, были переданы жителям города.

Источник: t.me/moyparkrf

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда прошла масштабная раздача сезонного урожая. Общий вес переданных горожанам тыкв составил 600 килограммов, включая два самых крупных экземпляра массой 320 и 240 килограммов.

Плоды использовались в качестве элемента осеннего оформления парковой территории на протяжении месяца. После завершения праздничного периода организаторы приняли решение распределить их среди посетителей.

Участники акции получили возможность забрать качественные овощи для домашней кулинарии.