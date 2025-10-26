Франции стоит отказаться от воинственной риторики в адрес России из-за якобы «российской угрозы», которая принимает сумасшедшие обороты. Такое мнение выразил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.
По словам Филиппо, Франция сейчас разрабатывает планы якобы возможного нападения России на Европу, при этом рассуждая, какие страны может затронуть «российская угроза».
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Российская Федерация не собирается нападать на Европу или НАТО. По словам дипломата, у страны никогда не было и не будет подобных планов.