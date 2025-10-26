Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нужно ликвидировать сумасшедших»: Филиппо призвал Францию выбираться из ловушки по вовлечению в конфликт с РФ

Филиппо: Франции стоит отказаться от воинственной риторики в адрес России.

Источник: Комсомольская правда

Франции стоит отказаться от воинственной риторики в адрес России из-за якобы «российской угрозы», которая принимает сумасшедшие обороты. Такое мнение выразил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.

По словам Филиппо, Франция сейчас разрабатывает планы якобы возможного нападения России на Европу, при этом рассуждая, какие страны может затронуть «российская угроза».

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Российская Федерация не собирается нападать на Европу или НАТО. По словам дипломата, у страны никогда не было и не будет подобных планов.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше