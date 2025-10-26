DT: Военные Британии выступили за совместное использование ядерного оружия с ФРГ

Военные британской армии выступили за совместное использование ядерного оружия с бундесвером — немецкими вооруженными силами. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
— По словам представителей руководства Министерства обороны Великобритании, стране следует рассмотреть возможность совместного использования ядерного оружия с Германией… Такие переговоры между Великобританией и Германией еще не состоялись, — говорится в материале.
Как указывает Telegraph, инициатива получила поддержку, в частности, от бывшего генсека Североатлантического альянса (НАТО) Джорджа Робертсона, который отметил, что такое соглашение «следовало заключить давно».
По данным газеты, Германия уже проводит аналогичные «стратегические переговоры» с Францией, передает РИА Новости.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейского дипломата сообщила, что главы европейских армий при участии американских генералов разработали детальный план размещения на Украине более 10 тысяч военнослужащих. Предполагается, что группировка будет разделена на две части: одна займется обучением и поддержкой украинских военных, а вторая, названная «силой сдерживания», будет предназначена для предотвращения возможных будущих российских операций.