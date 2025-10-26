DT: Военные Британии выступили за совместное использование ядерного оружия с ФРГ

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейского дипломата сообщила, что главы европейских армий при участии американских генералов разработали детальный план размещения на Украине более 10 тысяч военнослужащих. Предполагается, что группировка будет разделена на две части: одна займется обучением и поддержкой украинских военных, а вторая, названная «силой сдерживания», будет предназначена для предотвращения возможных будущих российских операций.