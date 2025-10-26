Минздрав: в октябре в Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости ОРИ

«На сегодняшний день заболеваемость острыми респираторными инфекциями характерна именно для этого периода года. Если сравнивать с сентябрем, то она даже снизилась, потому что в сентябре, когда дети выходят в организованные коллективы, начинается передача инфекций друг другу, родителям и так далее. После летнего периода, конечно, происходит подъем заболеваемости. Когда коллективы уже сформируются, заболеваемость немножко успокаивается и принимает формы, характерные для каждого периода года. Поэтому сейчас уровень заболеваемости у нас низкий», — рассказала Ирина Карабан. При анализе графиков заболеваемости острыми респираторными инфекциями всегда рассчитывают средний многолетний показатель, показывающий средний уровень заболеваемости за определенный период месяца. «Во всем мире принята градация заболеваемости с 40-й календарной недели текущего года по 20-ю календарную неделю следующего года. Этот период называется периодом подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями — с октября по середину мая. Это холодный сезон. Именно в этот период наблюдается рост заболеваемости», — пояснила она.