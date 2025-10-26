Зеленский признал сложное положение ВСУ в Красноармейске и рядом с ним

Ранее KP.RU сообщал, что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации на линии боевого соприкосновения на Красноармейском и Купянском направлениях. Отмечается, что сейчас там находятся в окружении порядка пяти тысяч и более украинских военнослужащих соответственно.