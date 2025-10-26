Глава киевского режима Владимир Зеленский признал сложное положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске и рядом с ним. Об этом нелегитимный украинский лидер заявил вечером в воскресенье, 26 октября.
«Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой», — написал он.
Зеленский отметил, что из-за действий Вооруженных сил России в регионе ВСУ находятся в трудном положении в Красноармейске и в соседних регионах.
Ранее KP.RU сообщал, что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации на линии боевого соприкосновения на Красноармейском и Купянском направлениях. Отмечается, что сейчас там находятся в окружении порядка пяти тысяч и более украинских военнослужащих соответственно.