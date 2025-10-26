Экспортер из Ростовской области судится с таможней из-за доначисленных миллионов

Донской экспортер сельхозпродукции судится с Ростовской и Новосибирской таможнями из-за доначисленных платежей на сумму 444,6 млн рублей, сообщает «Город N».
По ходатайству компании суд уже принял обеспечительные меры. Действие оспариваемых решений таможни приостановлено. Взыскивать спорные суммы запрещено до окончательного разрешения дела.
Как следует из материалов суда, компания обосновала свои требования, пояснив, что списание суммы с ее счетов сделает невозможной своевременную уплату налогов и страховых взносов. Также предприятие не сможет выполнить обязательства перед контрагентами и выплатить зарплату сотрудникам.
По данным издания «Город N», работа компании была приостановлена в конце 2024 года. Это произошло в рамках судебного спора о национализации по иску Генпрокуратуры. В январе 2025 года предприятие по решению суда перешло в собственность Росимущества. Апелляция оставила это решение в силе, а кассационная жалоба будет рассмотрена в ноябре.
