«Каждый флакон вакцины мы не можем проверить». Гендиректор белорусского предприятия сказал про опасность вакцин из недружественных стран

Ситуацию должно исправить появление настоящего биотехнологического кластера на базе «БелВитунифарм». Это строительство и промышленных предприятий, и R&D-центров, лабораторий. Они будут задействованы как в ветеринарии, так и в медицине. Так, производство инактивированных вакцин должно закрыть потребности страны в вакцинах для животных плюс нарастить экспорт. Директор заметил, что в России и на всем постсоветском пространстве ощутимый дефицит таких вакцин.