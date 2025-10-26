«Каждый флакон вакцины мы не можем проверить». Гендиректор белорусского предприятия сказал про опасность вакцин из недружественных стран

Генеральный директор предприятия по производству вакцин ОАО «БелВитунифарм» Илья Даровских сказал в эфире телеканала СТВ про опасность вакцин из недружественных стран.
«На сегодня есть существенная проблема у нас в стране — мы очень зависимы от импорта вакцин против болезни птиц, свиней. Мы самостоятельно закрываем не более четверти потребности страны вакцин против болезни крупного рогатого скота. Естественно, это отражается негативно на биологической безопасности, на продовольственной безопасности страны», — сообщил Даровских.
Ситуацию должно исправить появление настоящего биотехнологического кластера на базе «БелВитунифарм». Это строительство и промышленных предприятий, и R&D-центров, лабораторий. Они будут задействованы как в ветеринарии, так и в медицине. Так, производство инактивированных вакцин должно закрыть потребности страны в вакцинах для животных плюс нарастить экспорт. Директор заметил, что в России и на всем постсоветском пространстве ощутимый дефицит таких вакцин.
«Все были всегда завязаны на поставки из-за рубежа, и в основном все поставки шли из США и стран Европейского союза. Во-первых, это небезопасно, мы должны понимать, что это недружественные по отношению к нам страны. Каждый флакон вакцины мы не можем проверить, это физически невозможно», — сказал Илья Даровских.
Также он отметил имеющуюся опасность срыва поставок, что создает опасность развитию животноводства, птицеводства, а также создает некоторую биологическую опасность для объектов животноводства. Гендиректор уверен: вакцинопрофилактика в животноводстве и в сельском хозяйстве в целом — одна из составляющих биологической безопасности Беларуси.
Тем временем МАРТ показал меню белорусской столовой с очень низкими ценами: салаты от 49 копеек, супы — от 47, каша за 22 копейки, а горячее до 3,23 рубля.
А глава Нацбанка сказал о ситуации с проблемными долларовыми банкнотами в Беларуси.