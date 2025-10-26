В Черном море около Стамбула произошло землетрясение

На западе Турции зафиксировано землетрясение. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
В 19:44 (по московскому времени) на западе Стамбула происходили толчки продолжительностью около 20−30 секунд. В квартирах раскачивались люстры, дрожали стекла, однако паники среди жителей не возникло.
Мобильные приложения предупредили о приближении толчков за несколько секунд до их начала.
По данным сейсмологов управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда составила 3,7, эпицентр находился в Черном море недалеко от Стамбульского аэропорта, очаг залегал на глубине 13 километров. Обсерватория Кандилли оценила магнитуду в 3,9, говорится в материале.
Днем ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Камчатского края. Толчки зафиксировали в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 22,2 километра.
В Турции 10 августа произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. В результате толчков обрушился целый жилой район. В социальных сетях начали публиковать видео с обрушенными домами.