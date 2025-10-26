Председатель Союза женщин Дагестана Мамутаева погибла в ДТП

Председатель Союза женщин Дагестана, общественный деятель и бывший уполномоченный по правам ребенка в республике Интизар Мамутаева погибла в ДТП. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщил глава региона Сергей Меликов.
— В автомобильной аварии трагически погибла председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева. Она была яркой, сильной, неравнодушной женщиной, настоящей горянкой, которая посвятила жизнь любимому Дагестану и его жителям… Она искренне любила Дагестан, и это проявлялось во всем, что она делала все эти годы, — говорится в его Telegram-канале.
В разные годы Мамутаева на государственной службе занималась защитой прав детей, активно участвовала в общественной деятельности, оказывала поддержку женщинам и участникам специальной военной операции.
Глава Дагестана выразил соболезнования семье Мамутаевой и пообещал оказать ее близким всю необходимую помощь и поддержку, говорится в публикации.