Председатель Союза женщин Дагестана Мамутаева погибла в ДТП

— В автомобильной аварии трагически погибла председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева. Она была яркой, сильной, неравнодушной женщиной, настоящей горянкой, которая посвятила жизнь любимому Дагестану и его жителям… Она искренне любила Дагестан, и это проявлялось во всем, что она делала все эти годы, — говорится в его Telegram-канале.