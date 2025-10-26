«Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ, обыграв «Рубин»

Эта победа «Краснодара» стала третьей подряд в РПЛ, ранее команда обыграла грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 и махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0. При этом «Рубин» выиграл лишь один из шести последних матча чемпионата.