«Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ, обыграв «Рубин»

Встреча с казанской командой закончилась со счетом 1:0.

Источник: Аргументы и факты

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в домашнем матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и вновь вышел на первое место в турнирной таблице.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу кубанской команды. Единственный гол забил Виктор Са на 13-й минуте.

Эта победа «Краснодара» стала третьей подряд в РПЛ, ранее команда обыграла грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 и махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0. При этом «Рубин» выиграл лишь один из шести последних матча чемпионата.

В итоге «Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав после 13 матчей 29 очков, а «Рубин» оказался седьмым с 18 очками.

Ранее голкипер ФК «Краснодар» Станислав Агкацев заявил, что в Российской премьер-лиге играет немало сильных вратарей, а не только он.