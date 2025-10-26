Ричмонд
Полина Диброва возмутилась мужчинами, которые не платят алименты

При разводе Дмитрий и Полина Дибровы уладили вопрос алиментов миром.

Источник: Комсомольская правда

Полина Диброва честно ответила на вопрос, как относится к мужчинам, которые всячески выкручиваются и стараются избежать выплаты алиментов на содержание своих детей.

Своим мнением бывшая жена Дмитрия Диброва поделилась на премьере фильма «Мажор в Дубае».

36-летняя Полина прожила вместе с телеведущим 16 лет, в этом браке она родила троих сыновей. Развод пары прошел мирно, они смогли договориться и уладить все формальности, в том числе финансовые. Адвокат Диброва Александр Добровинский ранее подтверждал, что экс-супруги достигли соглашения и телеведущий не отказываются содержать сыновей. Более того, активно участвует в их жизни.

Полина Диброва отметила, что отцы, которые не платят алименты, ведут себя очень некрасиво по отношению к своим детям. Вместо того, чтобы хитрить, отец должен сделать определенные выводы.

— Это стимул больше зарабатывать, — сказала Полина в беседе с журналистами Super.