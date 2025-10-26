Собянин: число вбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до шести

В Москве отразили атаку еще одного беспилотного летательного аппарата, направленного на столицу, за 26 октября было отбито шесть БПЛА. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
