Собянин: число вбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до шести

В Москве отразили атаку еще одного беспилотного летательного аппарата, направленного на столицу, за 26 октября было отбито шесть БПЛА. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

