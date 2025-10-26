Ричмонд
The Guardian: ЕС стал крупнейшим в мире покупателем российского газа

Европейский союз остается крупнейшим покупателем российского природного газа. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на данные финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

