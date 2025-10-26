Установка новогодней елки в подъезде грозит штрафом до 40 тысяч рублей

Общественный деятель и эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь напомнил жителям многоквартирных домов о возможных последствиях установки новогодних деревьев в подъездах без согласования со всеми жильцами.
По его словам, размещение праздничных украшений в местах общего пользования требует предварительного одобрения со стороны всех собственников жилья.
Причина в том, что подъезд является общей собственностью жильцов, это прописано в статье 36 Жилищного кодекса РФ. Нарушение порядка размещения предметов в общих помещениях может повлечь административную ответственность.
К тому же, помимо праздничного настроения новогодний атрибут может стать причиной пожара. А это значит, что елка нарушает требования противопожарной безопасности. Дерево может загореться или стать помехой на путях эвакуации в случае ЧП.
Тогда виновники могут быть привлечены к ответственности по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Штраф за такое нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей.
Если пожар возникает из-за нарушения мер предосторожности, то штрафы значительно возрастают. Сумма увеличится до 40—50 тысяч рублей, а в случаях, когда ущерб имуществу велик, предусмотрена даже уголовная ответственность вплоть до трех лет лишения свободы (статья 219 Уголовного кодекса РФ).
В беседе с NEWS.ru, эксперт рекомендовал перед украшением подъезда провести обсуждение среди соседей и заранее оповестить управляющую организацию.
Важно так же соблюдать меры предосторожности: не ограничивать доступ к выходам, держать елку вдали от нагревательных приборов и использовать проверенное электрооборудование.