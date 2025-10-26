Химик Панов: растворимый кофе усугубляет воспаления в организме

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов рассказал, чем может быть опасен растворимый кофе.
Воздействие такого кофе на организм отличается от натурального зернового. В натуральных зернах содержится кофеин и хлорогеновая кислота. Напиток бодрит нервную систему, а антиоксиданты улучшают обмен веществ и поддерживают нормальную работу сосудов.
В процессе производства сублимированного кофе из-за высокотемпературной сушки и экстракции напиток утрачивает полезные свойства и бодрящий эффект.
— При этом растворимый кофе может вызывать повышение артериального давления и вызывать менее приятные ощущения у чувствительных людей, — заявил Панов в беседе с RT.
В растворимом кофе кофеин поступает в более концентрированной форме, что способствует усиленному раздражению стенок пищеварительной системы, напиток может вызвать приступы гастрита, изжоги и язвенной болезни, особенно если пить его натощак.
В недорогих сортах кофе присутствуют красители, что усугубляет воспалительные процессы. Также в некачественном растворимом кофе может содержатся акриламид из-за дополнительной термической обработки. Это вещество потенциально токсичное.
— Он способен повреждать клетки слизистой оболочки, способствовать воспалительным процессам и оказывать негативное влияние на нервную систему, — заключил химик.
Ранее, гастроэнтеролог Ольга Чистик раскрыла россиянам оптимальное время для последней чашки кофе за день.
— Кофеин сохраняется в организме от восьми до десяти часов. Чтобы не нарушать сон, последнюю чашку бодрящего напитка лучше пить до 14−15 часов, — сказала врач Lenta.ru.
Альтернативой кофе может стать качественный чай. В черном даже больше кофеина, чем в зеленом. А безвредным аналогом кофе станет цикорий. Он не бодрит, но напоминает по вкусу кофе. Какао и матча содержат кофеин и теобромин, но их действие более мягкое, пишет ОТР.
Тем временем, средняя цена растворимого кофе в РФ по итогам сентября составила 4006 рублей за 1 кг после 3988 рублей в августе. Рост цен связывают с непогодой в странах-экспортерах. Сорт арабика прибавил в цене 50% с начала года, а робуста — 40% с июля 2025 года. Средняя цена на кофе в зернах и молотый вплотную приблизилась к 2000 рублей, пишет газета Известия.