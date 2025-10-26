Химик Панов: растворимый кофе усугубляет воспаления в организме

Тем временем, средняя цена растворимого кофе в РФ по итогам сентября составила 4006 рублей за 1 кг после 3988 рублей в августе. Рост цен связывают с непогодой в странах-экспортерах. Сорт арабика прибавил в цене 50% с начала года, а робуста — 40% с июля 2025 года. Средняя цена на кофе в зернах и молотый вплотную приблизилась к 2000 рублей, пишет газета Известия.