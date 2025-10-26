Немецкая полиция ранила уроженца России, грозившего взорвать ресторан

В немецком городе Билефельд полиция применила огнестрельное оружие против мужчины, угрожавшего взорвать гранату в ресторане China Garten. Об этом сообщили местные СМИ.
62-летний посетитель сначала требовал алкоголь, затем заявил, что у него есть взрывное устройство — предмет, похожий на гранату с проводами, сотрудники заметили в его куртке. В момент инцидента в заведении находилось около 50 человек.
Правоохранители прибыли на вызов и попытались окружить здание, однако подозреваемый вышел навстречу полиции, после чего в его сторону был открыт огонь. Мужчина получил пулевые ранения в колено. По предварительным данным, изъятое у него устройство было признано боевой гранатой, на место вызваны криминалисты для экспертизы и обезвреживания.
По информации немецких СМИ, задержанный — уроженец России, проживающий в Билефельде. До этого он уже нарушал местные законы об оружии. Следствие также сообщает, что мужчина страдает психическими расстройствами, передает «МК» со ссылкой на издания Германии.
В конце июня британская полиция начала розыск мужчины, который выловил семь боевых гранат из реки и сбежал от правоохранителей. Инцидент произошел 21 июня неподалеку от Бирмингема в графстве Уэст-Мидлендс. С помощью магнитной удочки он вытащил несколько предметов, которые оказались ржавыми ручными гранатами, после чего исчез, забрав пять.