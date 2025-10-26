Немецкая полиция ранила уроженца России, грозившего взорвать ресторан

Правоохранители прибыли на вызов и попытались окружить здание, однако подозреваемый вышел навстречу полиции, после чего в его сторону был открыт огонь. Мужчина получил пулевые ранения в колено. По предварительным данным, изъятое у него устройство было признано боевой гранатой, на место вызваны криминалисты для экспертизы и обезвреживания.