Лепс обратился к фанатам с обещанием после внезапной госпитализации

Накануне поклонники серьёзно испугались за здоровье артиста. По данным портала thevoicemag.ru, Лепс оказался под капельницами в Боткинской больнице после гастролей во Владивостоке, где, по словам очевидцев, вел себя странно — курил на сцене, шатался и позволял себе нецензурные выражения. Впрочем, сам исполнитель предпочёл не комментировать подробности госпитализации, ограничившись обещанием выйти на сцену.