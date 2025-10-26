«Зенит» довёл беспроигрышную серию в РПЛ до 9 игр, обыграв «Динамо»

Эта победа позволила «Зениту» продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая длится с августа, до девяти матчей. Единственное поражение в нынешнем сезоне петербургский клуб потерпел лишь в четвертом туре от грозненского «Ахмата». Для «Динамо» эта игра стала третьей подряд без побед в РПЛ.
Также сегодня важный футбольный матч состоялся в Испании. Игра между мадридским «Реалом» и «Барселоной» завершилась масштабной потасовкой игроков сразу после финального свистка. Сама встреча завершилась победой королевского клуба со счётом 2:1.
