Министр образования Беларуси Иванец сказал, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что директор школы должен снимать пробу с еды в школьной столовой.
На телеканале заметили, что в ситуации, когда директор учреждения образования сам борется за качество еды, будут и вкусные блюда. А министр добавил:
«Простым языком говоря, снять пробу ты обязан с каждого приготовленного приема пищи. И это является самой главной гарантией».
По его словам, в этом вопросе необходимо в полной мере отойти от формализма, а вопросы держать на контроле каждый день.
Иванец сделал свое заявление после совещания, на котором президент Александр Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы, заявил о воровстве в школьных столовых и объяснил белорусским чиновникам, почему он земной человек. А Комитет госконтроля сказал о жалобах самих учащихся на питание в школах Беларуси, а также об итогах проверок столовых учреждений образования, которые выявили еду с истекшими сроками годности, недовесы, вынос продуктов.
Тем временем МАРТ показал меню белорусской столовой с очень низкими ценами: салаты от 49 копеек, супы — от 47, каша за 22 копейки, а горячее до 3,23 рубля.
