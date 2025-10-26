Министр образования Беларуси Иванец сказал, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой

Иванец сделал свое заявление после совещания, на котором президент Александр Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы, заявил о воровстве в школьных столовых и объяснил белорусским чиновникам, почему он земной человек. А Комитет госконтроля сказал о жалобах самих учащихся на питание в школах Беларуси, а также об итогах проверок столовых учреждений образования, которые выявили еду с истекшими сроками годности, недовесы, вынос продуктов.