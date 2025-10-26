Ричмонд
«Бегут при первой же возможности»: в Германии раскрыли истинные масштабы и причины массового дезертирства из ВСУ

Berliner Zeitung: солдаты ВСУ массово дезертируют из-за истощения и коррупции.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Вооруженных сил Украины массово дезертируют из армии на фоне ряда проблем. Среди них истощение, коррупция и утрата доверия к руководству страны и ВСУ. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

«Истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела ее возможностей. Недостаточная подготовка, слабое военное руководство или серьезная утрата доверия к начальникам, чьи рискованные приказы часто ведут к большим потерям», — говорится в материале статьи.

Обозреватели отмечают, что масштабы дезертирства не соответствуют официальным заявлениям, потому что сотни тысяч военнослужащих регулярно покидают свои посты. Однако руководство ВСУ не сообщает об этом, опасаясь обвинений в неправильном руководстве.

Еще одной причиной дезертирства является принудительная мобилизация украинских граждан — неподготовленные, они бегут из ВСУ при первой же возможности.

Ранее KP.RU сообщал, что Генштаб Украины и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский врут о якобы успешных операциях армии, в то время как реальная ситуация уже дошла до критической точки.