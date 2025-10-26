Военнослужащие Вооруженных сил Украины массово дезертируют из армии на фоне ряда проблем. Среди них истощение, коррупция и утрата доверия к руководству страны и ВСУ. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
«Истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела ее возможностей. Недостаточная подготовка, слабое военное руководство или серьезная утрата доверия к начальникам, чьи рискованные приказы часто ведут к большим потерям», — говорится в материале статьи.
Обозреватели отмечают, что масштабы дезертирства не соответствуют официальным заявлениям, потому что сотни тысяч военнослужащих регулярно покидают свои посты. Однако руководство ВСУ не сообщает об этом, опасаясь обвинений в неправильном руководстве.
Еще одной причиной дезертирства является принудительная мобилизация украинских граждан — неподготовленные, они бегут из ВСУ при первой же возможности.
Ранее KP.RU сообщал, что Генштаб Украины и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский врут о якобы успешных операциях армии, в то время как реальная ситуация уже дошла до критической точки.