«Бегут при первой же возможности»: в Германии раскрыли истинные масштабы и причины массового дезертирства из ВСУ

Обозреватели отмечают, что масштабы дезертирства не соответствуют официальным заявлениям, потому что сотни тысяч военнослужащих регулярно покидают свои посты. Однако руководство ВСУ не сообщает об этом, опасаясь обвинений в неправильном руководстве.