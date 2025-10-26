Ричмонд
Зеленский: принято решение по истребителям Mirage для ВСУ

Киев готовится получить очередную партию французских истребителей Mirage. Первая поставка боевых машин состоялась в начале текущего года. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о новых договоренностях.

