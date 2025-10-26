ПВО уничтожила три БПЛА над Калужской областью

Вечером 26 октября в Калужской области силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. Инциденты произошли над Боровским и Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине Калуги. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры удалось избежать. О случившемся сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
