Шатдаун продолжает уничтожать США: в стране начались массовые сбои в работе аэропортов

Шатдаун вызвал массовые перебои в работе аэропортов США.

Источник: Комсомольская правда

Работу американских аэропортов парализовало из-за шатдауна. Теперь там острая нехватка авиадиспетчеров, а также нет денег на зарплаты оставшимся сотрудникам.

Проблемы с авиасообщением зафиксированы в ряде крупных городов, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Хьюстон и Сан-Диего.

Ожидается, что на следующей неделе ситуация обострится. Как сообщает Politico со ссылкой на министра транспорта Шона Даффи, фонд оплаты труда персонала вновь не будет сформирован.

Напомним, что накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что из-за правительственного шатдауна свыше 500 тысяч американских госслужащих не получат свою очередную зарплату 24 октября.

Помимо этого, глава американского Минэнерго Крис Райт подчеркнул, что длительная приостановка работы правительства способна создать значительные трудности для программ обновления вооруженных сил страны.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше