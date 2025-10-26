Мэру Гюмри Гукасяну предъявили обвинения за слова о союзе Армении и России

Мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна обвинили в публичном призыве к отказу от суверенитета Армении за его слова о необходимости союза с Россией. Это уже второе предъявленное ему обвинение: неделю назад политика задержали по делу о коррупции, он арестован на два месяца. По версии защиты, преследование Гукасяна связано с требованием премьер-министра Никола Пашиняна отстранить мэра от политики. Сам Пашинян свою причастность отрицает.