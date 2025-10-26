Матч футбольных команд «Реал» и «Барселона» завершился массовой дракой

Матч между мадридским футбольным клубом «Реал Мадрид» и каталонской «Барселоной» в воскресенье, 26 октября, в 10-м туре Ла Лиги закончился не только победой мадридцев со счетом 2:1, но и масштабной дракой.
После финального свистка страсти на поле не утихли и началась массовая потасовка, в которой активное участие приняли вингер «Барселоны» Рафинья и нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, передает издание «Спорт-Экспресс».
«Реал» продолжает находиться на первом месте в турнирной таблице в чемпионате Испании, имея в активе 27 очков. «Барселона» с 22 очками преследует лидера, находясь на втором месте.
20 октября сборная Марокко по футболу впервые в истории выиграла молодежный чемпионат мира, одержав победу в финале над Аргентиной со счетом 2:0. Главным героем встречи стал Яссир Забири, который оформил дубль и принес команде историческую победу.
Триумф марокканцев стал одной из главных сенсаций первенства: сборная Марокко стала лишь второй африканской сборной, добившейся такого успеха. В 2009 году золото молодежного чемпионата мира досталось команде Ганы.