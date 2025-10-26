Футболисты «Локомотива» застряли в Саранске после матча с «Акроном»

Часть игроков и сотрудников вернулась в город. Остальные ожидают новостей о рейсе в аэропорту.
Ранее Life.ru рассказывал, как самолёт с футбольным клубом «Сочи» совершил вынужденную посадку в Махачкале. Это произошло после неудачной попытки приземления в Грозном из-за плохих погодных условий.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.
Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.Читать дальше