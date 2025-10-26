Ричмонд
Футболисты «Локомотива» застряли в Саранске после матча с «Акроном»

Футболисты «Локомотива» не смогли вылететь из Саранска в Москву после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном» из-за технических причин. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: Life.ru

Часть игроков и сотрудников вернулась в город. Остальные ожидают новостей о рейсе в аэропорту.

Матч в Саранске завершился вничью — 1:1. На 42-й минуте Артём Дзюба сделал передачу Беншимолу, который вывел «Акрон» вперёд. «Локомотив» сравнял счёт на 67-й минуте. Сесар Монтес забил головой после углового от Алексея Батракова.

Ранее Life.ru рассказывал, как самолёт с футбольным клубом «Сочи» совершил вынужденную посадку в Махачкале. Это произошло после неудачной попытки приземления в Грозном из-за плохих погодных условий.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

