Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У жителя Курганской области подожгли сено

У жителя села Кислянское Юргамышского округа в Курганской области загорелось сено. По предварительным данным — причиной пожара стал поджог. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

У жителя села Кислянское Юргамышского округа в Курганской области загорелось сено. По предварительным данным — причиной пожара стал поджог. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

Читать далее.