Минчанин поверил предложению мошенников о заманчивой цене айфона и лишился денег

В милиции напомнили: не стоит откликаться на подозрительные предложения слишком дешевых товаров, переводить деньги до получения товара. «Если цена выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой, — скорее всего, это ловушка», — предостерегли в ГУВД. -0-