Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанин поверил предложению мошенников о заманчивой цене айфона и лишился денег

23-летний парень связался с «менеджером», отправил полную предоплату, и после этого продавец исчез. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин решил купить через соцсеть iPhone 16 PRO всего за Br930 с доставкой и лишился этих денег. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

23-летний парень связался с «менеджером», отправил полную предоплату, и после этого продавец исчез. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В милиции напомнили: не стоит откликаться на подозрительные предложения слишком дешевых товаров, переводить деньги до получения товара. «Если цена выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой, — скорее всего, это ловушка», — предостерегли в ГУВД. -0-