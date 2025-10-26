Минчанин поверил предложению мошенников о заманчивой цене айфона и лишился денег

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин решил купить через соцсеть iPhone 16 PRO всего за Br930 с доставкой и лишился этих денег. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
23-летний парень связался с «менеджером», отправил полную предоплату, и после этого продавец исчез. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
В милиции напомнили: не стоит откликаться на подозрительные предложения слишком дешевых товаров, переводить деньги до получения товара. «Если цена выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой, — скорее всего, это ловушка», — предостерегли в ГУВД. -0-