МВД: Число пострадавших от мошенников детей в России увеличилось на 120%

Недавно в МВД раскрыли тревожные признаки влияния мошенников на детей. Уточняется, что появление у ребёнка новой дорогой техники или вещей, наличие чужих банковских карт и высказывания в защиту преступной деятельности могут указывать на то, что на него влияет мошенник.