Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: Число пострадавших от мошенников детей в России увеличилось на 120%

Киберпреступники вовлекают несовершеннолетних в хищение крупных сумм.

Источник: Комсомольская правда

Количество детей, пострадавших от интернет-мошенничества, за первые девять месяцев 2025 года выросло на 120%. Такие данные приводит Управление по борьбе с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своём Telegram-канале.

В ведомстве подчёркивают, что эта тенденция вызывает серьёзную тревогу. Киберпреступники всё чаще привлекают несовершеннолетних для похищения крупных сумм денег, используя специально разработанные схемы и психологические приёмы, адаптированные под возраст детей.

Для родителей ключевым остаётся вопрос цифровой безопасности детей. МВД рекомендует несколько простых, но эффективных правил: доверительное общение с ребёнком, совместное времяпровождение в интернете, использование функций родительского контроля на гаджетах, регулярные беседы о безопасности в сети, а также контроль финансовых операций и онлайн-покупок.

Недавно в МВД раскрыли тревожные признаки влияния мошенников на детей. Уточняется, что появление у ребёнка новой дорогой техники или вещей, наличие чужих банковских карт и высказывания в защиту преступной деятельности могут указывать на то, что на него влияет мошенник.