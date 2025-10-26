МВД: Число пострадавших от мошенников детей в России увеличилось на 120%

Количество детей, пострадавших от интернет-мошенничества, за первые девять месяцев 2025 года выросло на 120%. Такие данные приводит Управление по борьбе с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своём Telegram-канале.
В ведомстве подчёркивают, что эта тенденция вызывает серьёзную тревогу. Киберпреступники всё чаще привлекают несовершеннолетних для похищения крупных сумм денег, используя специально разработанные схемы и психологические приёмы, адаптированные под возраст детей.
Для родителей ключевым остаётся вопрос цифровой безопасности детей. МВД рекомендует несколько простых, но эффективных правил: доверительное общение с ребёнком, совместное времяпровождение в интернете, использование функций родительского контроля на гаджетах, регулярные беседы о безопасности в сети, а также контроль финансовых операций и онлайн-покупок.
Недавно в МВД раскрыли тревожные признаки влияния мошенников на детей. Уточняется, что появление у ребёнка новой дорогой техники или вещей, наличие чужих банковских карт и высказывания в защиту преступной деятельности могут указывать на то, что на него влияет мошенник.