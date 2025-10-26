В Конгрессе США подчеркнули важность диалога с Россией: «Не общаться было бы глупо»

Ранее специальный представитель президента России по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев встретился с Анной Паулиной Луной. По словам Дмитриева, Россия и США обсуждают организацию встречи парламентариев: делегаций из Госдумы и Конгресса США. При этом, Луна акцентировала, что многие в США выступают за более тесное взаимодействие между Россией и Штатами.