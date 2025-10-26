В Конгрессе США подчеркнули важность диалога с Россией: «Не общаться было бы глупо»

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна ответила на критику, касающуюся ее контактов с Россией. Луна заявила, что не видит в них проблемы и считает отказ от общения «полной глупостью».
Так Луна ответила на пост в соцсетях, в котором ее встречу с Москвой посчитали якобы «победой пропаганды» российского лидера Владимира Путина.
«Или это просто выступать за мир? Вы хотите сказать, что нам не следует вести диалог, чтобы начать переговоры о мире? Это полная глупость», — сказала конгрессвумен в соцсетях.
Ранее специальный представитель президента России по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев встретился с Анной Паулиной Луной. По словам Дмитриева, Россия и США обсуждают организацию встречи парламентариев: делегаций из Госдумы и Конгресса США. При этом, Луна акцентировала, что многие в США выступают за более тесное взаимодействие между Россией и Штатами.