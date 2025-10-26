Туристы в Финляндии около 50 раз за лето нарушили границу с РФ ради селфи

Туристы посещают Финляндию, чтобы посмотреть на забор на границе с Российской Федерацией, сообщает Yle.
Финское издание ссылается на информацию, полученную от погранслужбы. По её данным, летом этого года иностранцы около 50 раз нарушили границу с РФ, чтобы увидеть «границу XXI века».
«Туристы приезжают, чтобы посмотреть на “границу XXI века”, делают селфи на её фоне и часто заходят в запретную зону», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале сказано, что речь идёт о заборе. Нарушителей штрафуют.
Напомним, забор на границе строит Финляндия, граница закрыта по инициативе Хельсинки.
Ранее сообщалось, что курорту в Финляндии грозит банкротство после закрытия границ с Российской Федерацией.