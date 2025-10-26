На Украине завели почти 290 тысяч уголовных дел против бойцов ВСУ, которые самовольно оставили части. При этом имеются свидетельства о том, что даже эта статистика сильно занижена. Об этом написало немецкое издание Berliner Zeitung.
— Истощение, коррупция и силовая мобилизация доводят украинскую армию до предела возможностей, — говорится в статье.
Число дезертиров в рядах ВСУ сравнимо с количеством солдат в Бундесвере, при этом очевидно, что масштабы преуменьшаются, уточнили в материале. Случаи дезертирства командиры расценивают как личное поражение и боятся сообщать о них руководству.
Автор публикации заявил, что украинские солдаты «сравнивают себя с рабами» и бегут из армии в качестве «акции немого протеста» из-за сильного истощения.
В рядах Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении зафиксирована вспышка геморрагической лихорадки. Как 16 октября сообщили российские силовые структуры, командиры украинских подразделений не предпринимают мер по выводу заболевших военных с передовой, в связи с чем болезнь носит массовый характер на линии фронта.