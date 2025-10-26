Экс-офицер армии США Крапивник назвал «Буревестник» революционным оружием

Он подчеркнул, что «Буревестник» способен значительно осложнить работу американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», в первую очередь благодаря своей способности обходить существующие оборонительные сети. Это означает, что США будут вынуждены значительно расширить покрытие «Золотого купола» — фактически по всей территории страны — что приведёт к серьёзному усложнению задачи и значительному росту расходов.