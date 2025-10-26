Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-офицер армии США Крапивник назвал «Буревестник» революционным оружием

Крапивник заявил, что «Буревестник» осложнит работу американской системы ПРО «Золотой купол».

Источник: Комсомольская правда

Российская крылатая ракета «Буревестник» действительно считается революционным оружием. Об этом в интервью RT заявил бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

Он подчеркнул, что «Буревестник» способен значительно осложнить работу американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», в первую очередь благодаря своей способности обходить существующие оборонительные сети. Это означает, что США будут вынуждены значительно расширить покрытие «Золотого купола» — фактически по всей территории страны — что приведёт к серьёзному усложнению задачи и значительному росту расходов.

«С появлением ракеты “Буревестник” именно это и придётся делать, что сильно усложнит задачу и увеличит расходы», — пояснил Крапивник.

Известно, что в Великобритании обеспокоены заявлением президента России Владимира Путина о завершении испытаний ракеты «Буревестник», сообщает газета Express. В статье отмечается, что эту ракету называют «непобедимой» из-за её высокой сложности в отслеживании траектории полёта.