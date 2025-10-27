Что можно и нельзя делать в день Параскевы 27 октября, который называют Грязнуха

Православная церковь 27 октября вспоминает святую Параскеву Сербскую. В народе принято отмечать день Параскевы Грязнухи. Все дело в том, что с названного периода на улице становилось грязно из-за дождя, который постоянно шел.
Что нельзя делать 27 октября.
Запрещено начинать новые дела. Предки верили, что они не принесут желаемого результата. Кроме того, нельзя заниматься рукоделием — можно лишиться зрения.
Что можно делать 27 октября.
По традиции, 27 октября начинали мять и трепать лен. А еще рукодельницы устраивали так называемые «льняные смотрины», чтобы показать свои работы. Вместе с тем незамужние девушки молились святой и просили у нее спутника жизни.
Согласно приметам, снежная и пасмурная погода предвещает ненастный май. Большое количество грязи на дорогах говорит о том, что через четыре недели наступит настоящая зима.
