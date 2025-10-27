Эксперт Чуланов: подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в декабре-январе

«Важно помнить, что вакцина защищает человека от развития тяжелого течения заболевания, но не способна предотвратить заражение. Для профилактики заражения ОРВИ следует регулярно мыть руки с мылом или пользоваться кожными антисептиками, стараться не прикасаться грязными руками к лицу, избегать мест массового скопления людей и контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы заболевания», — заключил он.